Моуринью рассказал, какого футболиста «Челси» хотел бы видеть в «Бенфике»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что хотел бы видеть нападающего «Челси» Педру Нету в своём составе. 30 сентября «Бенфика» сыграет с «Челси» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Нету — один из лучших крайних нападающих в мире. Энцо Мареска в привилегированном положении, потому что у него есть три-четыре игрока схожего профиля. Конечно, я бы хотел видеть Педру Нету в «Бенфике», но он играет в другой ситуации и с другим финансовым положением», — приводит слова Моуринью Goal.

Нету выступает за «Челси» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до 2031 года.