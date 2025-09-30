Моуринью рассказал, какого футболиста «Челси» хотел бы видеть в «Бенфике»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что хотел бы видеть нападающего «Челси» Педру Нету в своём составе. 30 сентября «Бенфика» сыграет с «Челси» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нету — один из лучших крайних нападающих в мире. Энцо Мареска в привилегированном положении, потому что у него есть три-четыре игрока схожего профиля. Конечно, я бы хотел видеть Педру Нету в «Бенфике», но он играет в другой ситуации и с другим финансовым положением», — приводит слова Моуринью Goal.
Нету выступает за «Челси» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до 2031 года.
