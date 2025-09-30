Александр Мостовой поделился фото с балериной Анастасией Волочковой из рехаба

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой выложил совместное фото с известной балериной, бывшей солисткой Большого театра Анастасией Волочковой.

«Восстанавливаемся после травм в лучшем месте», — подписал фото Мостовой в своём телеграм-канале.

Фото: Соцсети Александра Мостового

Ранее балерина заявила, что приехала в рехаб, чтобы провести полный чек-ап организма и подлечить старые травмы.

Александр Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также за испанские «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил карьеру профессионального футболиста, в 2024 году он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.