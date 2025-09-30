Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США — Новая Календония, результат матча 30 сентября 2025, счет 9:1, 1-й тур U20 ЧМ-2025

Сборная США выиграла матч со счётом 9:1 на молодёжном чемпионате мира
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда США встречалась с Новой Каледонией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Эль Теньенте» и закончилась разгромной победой американской команды со счётом 9:1.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
США U20
Окончен
9 : 1
Новая Каледония U20
1:0 Кремаски – 2'     2:0 Кремаски – 4'     3:0 Цакирис – 7'     4:0 Вестфилд – 28'     5:0 Норрис – 35'     6:0 Кремаски – 37'     7:0 Норрис – 44'     8:0 Хабрун – 68'     8:1 Simane – 70'     9:1 Кэмпбелл – 73'    

В составе победителей хет-трик оформил Бенха Кремаски, дубль на счету Нолана Норриса и ещё по разу отличились Нико Цакирис, Фрэнсис Вестфилд, Таха Хабрун и Коул Кэмпбелл.

Единственный гол за Новую Каледонию забил Антуан Симан.

Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, которая в финальной встрече 2023 года одолела национальную команду Италии со счётом 1:0.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android