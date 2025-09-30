Сборная США выиграла матч со счётом 9:1 на молодёжном чемпионате мира

Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда США встречалась с Новой Каледонией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Эль Теньенте» и закончилась разгромной победой американской команды со счётом 9:1.

В составе победителей хет-трик оформил Бенха Кремаски, дубль на счету Нолана Норриса и ещё по разу отличились Нико Цакирис, Фрэнсис Вестфилд, Таха Хабрун и Коул Кэмпбелл.

Единственный гол за Новую Каледонию забил Антуан Симан.

Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, которая в финальной встрече 2023 года одолела национальную команду Италии со счётом 1:0.