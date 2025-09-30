Сборная США выиграла матч со счётом 9:1 на молодёжном чемпионате мира
Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда США встречалась с Новой Каледонией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Эль Теньенте» и закончилась разгромной победой американской команды со счётом 9:1.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
США U20
Окончен
9 : 1
Новая Каледония U20
1:0 Кремаски – 2' 2:0 Кремаски – 4' 3:0 Цакирис – 7' 4:0 Вестфилд – 28' 5:0 Норрис – 35' 6:0 Кремаски – 37' 7:0 Норрис – 44' 8:0 Хабрун – 68' 8:1 Simane – 70' 9:1 Кэмпбелл – 73'
В составе победителей хет-трик оформил Бенха Кремаски, дубль на счету Нолана Норриса и ещё по разу отличились Нико Цакирис, Фрэнсис Вестфилд, Таха Хабрун и Коул Кэмпбелл.
Единственный гол за Новую Каледонию забил Антуан Симан.
Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, которая в финальной встрече 2023 года одолела национальную команду Италии со счётом 1:0.
