Стало известно, когда вернётся в состав «Реала» травмированный Трент Александер-Арнольд

Правый защитник «Реала» Трент Александер‑Арнольд, скорее всего, сможет вернуться к играм за мадридский клуб после октябрьского перерыва на матчи сборных, сообщает Marca.

Из‑за травмы задней поверхности бедра у 26-летнего англичанина и повреждения камбаловидной мышцы у Даниэля Карвахаля, в первом составе «Реала» появился 21-летний правый защитник «Кастильи» Давид Хименес. Он будет работать с основной командой как минимум до тех пор, пока Александер‑Арнольд полностью не восстановится.

Ожидается, что восстановление Трента завершится к концу перерыва из-за матчей сборных в октябре. Первый матч «Реала» после паузы назначен на 19 октября против «Хетафе».

Напомним, Трнет перешёл в «Реал» из «Ливерпуля» этим летом и успел провести пять матчей.

