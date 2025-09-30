Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, зачем клуб купил сразу Экитике и Исака

Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, зачем клуб купил сразу Экитике и Исака
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил мотивацию клуба при подписании Юго Экитике и Александера Исака.

«Мы усилили линию атаки сразу двумя «девятками». После трагедии с Диогу Жотой стало ясно, что одного нападающего будет недостаточно. Изначально мы планировали заменить Дарвина Нуньеса, но в итоге приняли решение привлечь двоих. С самого начала было видно, что именно Исаак и Экитике нужны команде», — приводит слова тренера Liverpool Echo.

Напомним, за трансфер Экитике «Ливерпуль» заплатил порядка € 95 млн, а переход Исака обошёлся команде в € 145 млн.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: первое поражение в АПЛ разозлит Слота
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: первое поражение в АПЛ разозлит Слота
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android