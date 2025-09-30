Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, зачем клуб купил сразу Экитике и Исака

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил мотивацию клуба при подписании Юго Экитике и Александера Исака.

«Мы усилили линию атаки сразу двумя «девятками». После трагедии с Диогу Жотой стало ясно, что одного нападающего будет недостаточно. Изначально мы планировали заменить Дарвина Нуньеса, но в итоге приняли решение привлечь двоих. С самого начала было видно, что именно Исаак и Экитике нужны команде», — приводит слова тренера Liverpool Echo.

Напомним, за трансфер Экитике «Ливерпуль» заплатил порядка € 95 млн, а переход Исака обошёлся команде в € 145 млн.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте