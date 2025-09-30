Скидки
Фабрицио Романо раскрыл первые впечатления руководства «Бенфики» от работы Жозе Моуринью

Комментарии
Комментарии

Инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях поделился информацией о том, как руководство «Бенфики» относится к нахождению и работе в клубе главного тренера Жозе Моуринью.

«Бенфика» очень довольна вкладом Жозе Моуринью в развитие клуба, который теперь готовится к возвращению в Лигу чемпионов.

На фото Моуринью и генеральный директор футбольного клуба «Бенфика» Мариу Бранку, который доверился ему как лучшему выбору, работающие в тесном контакте», — написал в своих соцсетях инсайдер, прикрепив соответствующую фотографию.

Напомним, ранее Моуринью занимал пост главного тренера турецкого «Фенербахче» и ряда топ-клубов.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком

