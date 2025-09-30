Скидки
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Никола Скира сообщил, какую сборную может возглавить Фабио Каннаваро

29 сентября в Милане запланированы переговоры между Федерацией футбола Китая и Фабио Каннаваро, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По данным источника, китайцы подготовили новое предложение, чтобы убедить итальянца возглавить национальную сборную. Ранее Каннаваро отверг их оферту — он рассчитывал на приглашения из Европы.

Напомним, что Каннаваро уже имел опыт работы в Китае: он руководил клубом «Гуанчжоу» в 2014–2015 годах и снова с 2017 по 2021 годы. Весной 2019‑го он временно исполнял обязанности главного тренера сборной Китая, и команда под его руководством проиграла два товарищеских матча — Узбекистану и Таиланду.

Последним клубом, где работал Каннаваро, был загребское «Динамо». Он покинул этот пост в апреле после 3,5 месяцев.

