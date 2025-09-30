Скидки
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Олег Василенко отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в «Факел»

Олег Василенко отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в «Факел»
Комментарии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал новости о своём возможном возвращении на эту должность после ухода из клуба Игоря Шалимова.

— Вас звали в «Факел»?
— Ещё никаких разговоров не было. Я сегодня сам только увидел эту новость, — сказал Василенко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном приходе на пост главного тренера «Факела» 51-летнего Олега Василенко, который ранее работал с воронежцами с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года.

29 сентября официальный телеграм-канал «Факела» объявил об уходе с этой должности 56-летнего Игоря Шалимова, который возглавил воронежцев в апреле 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда набрала 24 очка в 12 матчах Pari Первой лиги и занимает в её турнирной таблице третье место — в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ. В трёх последних турах «Факел» набрал два очка.

