Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» сделали заявление по поводу несостоявшегося трансфера Нико Уильямса

В «Барселоне» сделали заявление по поводу несостоявшегося трансфера Нико Уильямса
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о вингере «Атлетика» Нико Уильямсе, которого долгое время связывали с каталонским клубом в контексте возможного трансфера.

«Мы никогда не охотились за Нико Уильямсом. Это его агент несколько раз сам выходил на нас, а не мы гнались за ним.

«Атлетик» пусть спросит его агента. Он даже не совсем подходил под тот профиль, который мы искали… Просто нужно слушать.

Мы сами установили условия для клуба, после этого переговоры должны перейти на бумагу. Мы чётко дали понять, что не примем навязанные им условия, потому что ни один игрок не будет диктовать нам», — приводит слова функционера инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне Уильямс сыграл в Ла Лиге три матча, отметившись голом и ассистом. На данный момент он восстанавливается от полученной травмы.

Делегация «Барселоны» прилетела в Париж

Материалы по теме
«Барселона» планирует не допустить Ямаля на матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией и Болгарией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android