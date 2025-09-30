В «Барселоне» сделали заявление по поводу несостоявшегося трансфера Нико Уильямса

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о вингере «Атлетика» Нико Уильямсе, которого долгое время связывали с каталонским клубом в контексте возможного трансфера.

«Мы никогда не охотились за Нико Уильямсом. Это его агент несколько раз сам выходил на нас, а не мы гнались за ним.

«Атлетик» пусть спросит его агента. Он даже не совсем подходил под тот профиль, который мы искали… Просто нужно слушать.

Мы сами установили условия для клуба, после этого переговоры должны перейти на бумагу. Мы чётко дали понять, что не примем навязанные им условия, потому что ни один игрок не будет диктовать нам», — приводит слова функционера инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне Уильямс сыграл в Ла Лиге три матча, отметившись голом и ассистом. На данный момент он восстанавливается от полученной травмы.

