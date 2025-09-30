Скидки
Гвардиола не позволил одной из главных звёзд «Ман Сити» перейти в «Реал» — El Nacional

Гвардиола не позволил одной из главных звёзд «Ман Сити» перейти в «Реал» — El Nacional
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» был заинтересован в приобретении полузащитника Родри из «Манчестер Сити».

Однако, по данным El Nacional, лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выступил против продажи футболиста, заявив, что Родри — ключевой игрок его команды. Несмотря на интерес столичного клуба, тренер подчеркнул: «Родри не продаётся».

Из-за разрыва крестообразных связок, полученного испанцем в сентябре 2024 года, Родри пропустил бо́льшую часть минувшего сезона. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн. В недавнем интервью Гвардиола сообщил, что Родри почувствовал боль в ранее травмированном колене и пока выбыл из состава.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»

