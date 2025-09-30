«Рубин» — «Зенит»: во сколько матч 5-го тура Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 30 сентября, стартует 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Казани на «Ак Барс Арене» состоится матч между «Рубином» и «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу группы A с максимально возможными 12 очками в четырёх матчах и уже обеспечили себе первое место по итогам группового этапа. Казанцы с четырьмя очками занимают в квартете третье место, уступая одно очко «Оренбургу» и опережая на одно очко «Ахмат».

Видео: В чём был феномен золотого «Рубина»