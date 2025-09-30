Олег Блохин отреагировал на мнения о том, что он в своё время бросил сборную Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил, как осенью 2012 года он покинул национальную команду ради работы в киевском «Динамо».

– Не жалеете, что ушли из сборной в «Динамо»?

– Нет, я тогда жив остался. Тогда прихватил меня инсульт. Будь я в сборной, то я должен был бы сесть в самолёт – и… Мы должны были в Днепропетровск лететь.

А второе – я принял «Динамо». Все говорят: «Вот он бросил сборную». Смысл мне бросать её после 1:1 с Англией? Дальше Черногория и Молдова – я знал, что мы возьмем там ещё 6 очков.

Это была моя мечта, моих родителей мечта – тренировать «Динамо». Я всю жизнь был киевлянином, с 11 лет я в «Динамо». Это была такая мечта. И когда мне предложили, то отказываться от этого… Может, потом и не позвали бы.

– Вы никогда не скрывали, что мечтали тренировать «Динамо».

– Я же честный человек, порядочный. Я говорю что есть, что мне скрывать? Я потом пошёл к Конькову – он был президентом ФФУ. Говорю: «Мне предложили такое и такое – я ухожу из сборной, чтобы вы знали». Я пошёл к Конькову, хотя мог не идти и не разговаривать. Это была мечта, я не скрывал этого никогда. А то, что не получилось, – это тренерская работа, ты или там, или там. Либо тебя выгонят, либо не выгонят. Да, поставили мне задачу – я не выполнил её. Нет вопросов, только не увольняйте меня по телефону, — сказал Блохин в интервью на YouTube-канале журналиста Игоря Циганика.

Напомним, 11 сентября 2012 года в 1-м туре отбора на ЧМ-2014 сборная Украины, которую тогда возглавлял Блохин, сыграла на выезде вничью с Англией (1:1). 25 сентября Блохин был назначен на должность главного тренера «Динамо» после отставки Юрия Сёмина.

