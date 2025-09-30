«Краснодар» — «Динамо» М: во сколько матч 5-го тура Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 26 сентября, стартует 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Краснодаре на «Ozon Арене» состоится матч между «Краснодаром» и московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы B с девятью очками в четырёх матчах, бело-голубые набрали на таком же отрезке семь очков и занимают второе место. Также участниками этого квартета являются «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два очка).

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»