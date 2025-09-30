Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Динамо М: во сколько матч 5-го тура Пути РПЛ Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Динамо» М: во сколько матч 5-го тура Кубка России, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, стартует 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Краснодаре на «Ozon Арене» состоится матч между «Краснодаром» и московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы B с девятью очками в четырёх матчах, бело-голубые набрали на таком же отрезке семь очков и занимают второе место. Также участниками этого квартета являются «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два очка).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Ростов» — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android