Главная Футбол Новости

«Мы лучшая команда в мире». Илья Забарный высказался о «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный высказался о «Золотом мяче» Усмана Дембеле и о парижском клубе.

«Для Усмана этот «Золотой мяч» невероятное событие, и он заслуживает его на все 100%. Это очень хорошее чувство и для нас. Я думаю, что мы лучшая команда в мире», — приводит слова Забарного RMC Sport.

Напомним, недавно Забарный отметился дебютным голом в составе «ПСЖ». Он забил в ворота «Осера» (2:0). Илья перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Он принял участие в пяти матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив один гол. В следующем туре Лиги 1 парижане встретятся с «Лиллем».

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Забарный стал пятым украинским футболистом, забившим гол в чемпионате Франции
