«Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов» — лучшие в 10-м туре РПЛ по показателям статистики

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал подборку лучших клубов 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по отдельным статистическим показателям. В их число вошли московский «Спартак», «Ростов», самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

«Спартак» в игре с «Пари НН» (3:0) стал лучшим в 10-м туре РПЛ по скорости точных передач — 17,7 (этот показатель определяется средним количеством точных передач команды в минуту владения мячом. — Прим «Чемпионата»). «Ростов», сыгравший вничью с «Краснодаром» (0:0), опередил все остальные клубы лиги по количеству удачных единоборств — 111.

«Крылья Советов» в проигранном матче с московским «Динамо» (2:3) выполнили больше всех в туре перехватов — 78. На счету «Оренбурга» максимальные в 10-м туре РПЛ 32 отбора в неудачной по счёту игре с «Зенитом» (2:5).

