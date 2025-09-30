Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был Месси этой лиги ещё до прихода Месси». Тренер «Торонто» — об итальянце в МЛС

«Он был Месси этой лиги ещё до прихода Месси». Тренер «Торонто» — об итальянце в МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торонто» Робин Фрайзер рассказал, что экс-футболист сборной Италии Себастьян Джовинко помогал команде готовиться ко встрече с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. Команды играли в субботу, 27 сентября. Встреча завершилась вничью — 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
27 сентября 2025, суббота. 23:30 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Алленде – 45+1'     1:1 Михайлович – 60'    

«Не могу представить себе человека лучше, который мог бы дать нам представление о том, каким должен быть Месси. Потому что я бы сказал, что Себа был Месси этой лиги ещё до того, как Месси пришёл в неё.

Сейчас он не в форме, но у него бывают моменты гениальности. Каждый раз, когда я вижу, как он что-то делает, это просто заставляет меня улыбаться, потому что это напоминает мне о временах, когда мы были здесь и Себа был на пике своей формы, и он был во многом неприкасаемым.

Нам очень повезло, что он всё ещё в клубе и что у нас есть возможность выходить и делать такие вещи. Он присоединяется к команде, выходит на поле и играет. И он часто копирует действия лучших игроков другой команды. Он настоящая проблема для парней», — приводит слова Фрайзера издание TSN.

Джовинко защищал цвета «Торонто» с февраля 2015-го по январь 2019 года. Нападающий забил в МЛС 68 мячей и оформил 41 голевую передачу в 114 играх. Завершил карьеру итальянец в саудовском клубе «Аль-Хиляль» в 2021 году. С октября прошлого года 38-летний итальянец работает в структуре «Торонто».

Материалы по теме
Лионель Месси — история жизни культовой звезды футбола
Лионель Месси — история жизни культовой звезды футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android