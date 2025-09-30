«Он был Месси этой лиги ещё до прихода Месси». Тренер «Торонто» — об итальянце в МЛС

Главный тренер «Торонто» Робин Фрайзер рассказал, что экс-футболист сборной Италии Себастьян Джовинко помогал команде готовиться ко встрече с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. Команды играли в субботу, 27 сентября. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Не могу представить себе человека лучше, который мог бы дать нам представление о том, каким должен быть Месси. Потому что я бы сказал, что Себа был Месси этой лиги ещё до того, как Месси пришёл в неё.

Сейчас он не в форме, но у него бывают моменты гениальности. Каждый раз, когда я вижу, как он что-то делает, это просто заставляет меня улыбаться, потому что это напоминает мне о временах, когда мы были здесь и Себа был на пике своей формы, и он был во многом неприкасаемым.

Нам очень повезло, что он всё ещё в клубе и что у нас есть возможность выходить и делать такие вещи. Он присоединяется к команде, выходит на поле и играет. И он часто копирует действия лучших игроков другой команды. Он настоящая проблема для парней», — приводит слова Фрайзера издание TSN.

Джовинко защищал цвета «Торонто» с февраля 2015-го по январь 2019 года. Нападающий забил в МЛС 68 мячей и оформил 41 голевую передачу в 114 играх. Завершил карьеру итальянец в саудовском клубе «Аль-Хиляль» в 2021 году. С октября прошлого года 38-летний итальянец работает в структуре «Торонто».