Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 30 сентября 2025 года

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 30 сентября
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 30 сентября (время московское):

  • 19:45. «Кайрат» — «Реал» Мадрид;
  • 19:45. «Аталанта» — «Брюгге»;
  • 22:00. «Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт» Франкфурт;
  • 22:00. «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»;
  • 22:00. «Челси» — «Бенфика»;
  • 22:00. «Галатасарай» — «Ливерпуль»;
  • 22:00. «Интер» — «Славия» Прага;
  • 22:00. «Марсель» — «Аякс»;
  • 22:00. «Пафос» — «Бавария».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Комментарии
