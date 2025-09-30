Скидки
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 сентября 2025 года

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 сентября
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием на 30 сентября.

Расписание матчей 5-го тура группового этапа Пути РПЛ на 30 сентября (время — московское):

18:00. «Рубин» – «Зенит»;
20:30. «Ахмат» – «Оренбург»
20:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.

