Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Равиль Измайлов: «Балтика» будет делать всё, чтобы стать ещё сильнее в следующем сезоне

Равиль Измайлов: «Балтика» будет делать всё, чтобы стать ещё сильнее в следующем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос об интересе к лидерам калининградцев после удачного старта команды в Мир Российской Премьер-Лиге. В 10-м туре РПЛ подопечные Андрея Талалаева потерпели первое поражение в сезоне, уступив ЦСКА (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

— Когда команда показывает такие неожиданные выступления, всегда интересно, будет ли она сохранять этот состав.
— Вы правильно говорите: это действительно интересно. Это спорт. Мы играем в Премьер-Лиге, играем для болельщиков, любителей футбола. То, что есть интерес к нашей команде, радует всех, и нас в том числе.

— «Балтика» будет стараться сохранить своих лидеров?
— Клуб будет делать всё, чтобы стать ещё сильнее в следующем сезоне, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам трети чемпионата победители прошлого сезона Лиги Pari занимают шестое место в РПЛ, опережая московское «Динамо», «Ахмат» и «Ростов». В активе калининградцев 17 набранных очков в 10 встречах.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android