Равиль Измайлов: «Балтика» будет делать всё, чтобы стать ещё сильнее в следующем сезоне

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос об интересе к лидерам калининградцев после удачного старта команды в Мир Российской Премьер-Лиге. В 10-м туре РПЛ подопечные Андрея Талалаева потерпели первое поражение в сезоне, уступив ЦСКА (0:1).

— Когда команда показывает такие неожиданные выступления, всегда интересно, будет ли она сохранять этот состав.

— Вы правильно говорите: это действительно интересно. Это спорт. Мы играем в Премьер-Лиге, играем для болельщиков, любителей футбола. То, что есть интерес к нашей команде, радует всех, и нас в том числе.

— «Балтика» будет стараться сохранить своих лидеров?

— Клуб будет делать всё, чтобы стать ещё сильнее в следующем сезоне, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам трети чемпионата победители прошлого сезона Лиги Pari занимают шестое место в РПЛ, опережая московское «Динамо», «Ахмат» и «Ростов». В активе калининградцев 17 набранных очков в 10 встречах.