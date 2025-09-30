Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Динамо» М: последние пять очных встреч команд перед игрой в Кубке России

Сегодня, 26 сентября, стартует 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Краснодаре на «Ozon Арене» состоится матч между «Краснодаром» и московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между чёрно-зелёными и бело-голубыми.

13.08.2025. Кубок России, «Динамо» — «Краснодар» — 0:4;

02.08.2025. Мир РПЛ. «Краснодар» — «Динамо» — 1:0;

24.05.2025. РПЛ. «Краснодар» — «Динамо» — 3:0;

21.02.2025. Товарищеские матчи. «Динамо» — «Краснодар» — 1:2;

04.02.2025. Winline Зимний Кубок РПЛ. «Краснодар» — «Динамо» — 1:0.

С полной историей встреч «Краснодара» и «Динамо» можно ознакомиться на «Чемпионате».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.