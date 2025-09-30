Скидки
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ростова» Константин Кучаев стал лучшим в РПЛ по количеству отборов после 10 туров

Хавбек «Ростова» Константин Кучаев стал лучшим в РПЛ по количеству отборов после 10 туров
27-летний полузащитник «Ростова» Константин Кучаев по итогам 10 стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги стал лучшим игроком чемпионата по количеству выполненных отборов мяча, сообщает статистический оператор РУСТАТ. На счету Кучаева на этом отрезке турнира 31 отбор.

Воспитанник московского ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с «Ростовом» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 11 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, в том числе 10 — в чемпионате России, и один гол в ворота Игоря Акинфеева в домашнем матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Свадьба фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» и сравнялся с «Локомотивом» по очкам в РПЛ
