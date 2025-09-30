Скидки
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» продлил выставку в честь столетия до января, изначально она работала до сентября

«Зенит» продлил выставку в честь столетия до января, изначально она работала до сентября
Комментарии

«Зенит» объявил о продлении выставки «Зенит — Петербург. 100 лет вместе», которая должна была работать до сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале. Сроки работы были продлены до 11 января 2026 года.

Сообщается, что в течение сентября организаторы получили множество заявок о продолжении работы и решили продлить сроки до января следующего года. Кроме того, с 1 октября вход будет бесплатным для владельцев сезонных абонементов «Зенита», а также для пенсионеров — каждый вторник с 12:00 до 18:00.

Фото: ФК «зенит»

25 мая 2025 года «Зенит» отпраздновал 100 лет с момента основания. Летом текущего года в клубе сообщили, что цель команды в Мир Российской Премьер-Лиге — победа в юбилейном сезоне.

Новости. Футбол
