Главная Футбол Новости

Ибрагимович показал переписку с 11-летним Камардой после первого гола форварда в Серии А

Ибрагимович показал переписку с 11-летним Камардой после первого гола форварда в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович поделился перепиской с форвардом «россонери» Франческо Камардой после дебютного гола итальянца в Серии А. Выступающий на правах аренды в «Лечче» нападающий отличился на 90+5-й минуте матча 5-го тура с «Болоньей» и принёс своей команде ничью (2:2).

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Кулибали – 13'     1:1 Орсолини – 45'     1:2 Одгор – 71'     2:2 Камарда – 90+4'    

Бывший шведский форвард опубликовал скриншот с сообщениями от декабря 2019 года, где 11-летний Камарда благодарит Ибрагимовича за возвращение в «Милан» и называет нападающего «своим героем».

Фото: Златан Ибрагимович в соцсети X

«31 декабря 2019 года: меня зовут Франческо Камарда.
28 сентября 2025 года: теперь все знают твоё имя, не только я», — написал Ибрагимович в соцсети X, опубликовав скриншот переписки и фото празднования Камарды после дебютного гола.

Комментарии
