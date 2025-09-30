Ибрагимович показал переписку с 11-летним Камардой после первого гола форварда в Серии А

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович поделился перепиской с форвардом «россонери» Франческо Камардой после дебютного гола итальянца в Серии А. Выступающий на правах аренды в «Лечче» нападающий отличился на 90+5-й минуте матча 5-го тура с «Болоньей» и принёс своей команде ничью (2:2).

Бывший шведский форвард опубликовал скриншот с сообщениями от декабря 2019 года, где 11-летний Камарда благодарит Ибрагимовича за возвращение в «Милан» и называет нападающего «своим героем».

Фото: Златан Ибрагимович в соцсети X

«31 декабря 2019 года: меня зовут Франческо Камарда.

28 сентября 2025 года: теперь все знают твоё имя, не только я», — написал Ибрагимович в соцсети X, опубликовав скриншот переписки и фото празднования Камарды после дебютного гола.