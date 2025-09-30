Алексей Шпилевский пожелал футболистам «Кайрата» насладиться матчем с «Реалом»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский пожелал футболистам «Кайрата» насладиться матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Ранее Шпилевский тренировал «Кайрат».

«Я думаю, что нахождение в групповой фазе уже уникальный момент. Тут нужно каждым матчем действительно насладиться, постараться показать себя с лучшей стороны. Получится — получится, думаю, что никто ничего не ждёт, никакого волшебства. Я думаю, что все в Казахстане сейчас болеют, ждут этого праздника. Главное — насладиться и не бояться, всё, что будет, не от них зависит», — приводит слова Шпилевского ТАСС.

Игра между «Кайратом» и «Реалом» пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Центральный». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск. По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, обыграл французский «Марсель» со счётом 2:1.