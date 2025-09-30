Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Городской совет Милана одобрил продажу «Сан‑Сиро» «Интеру» и «Милану» — GdS

Городской совет Милана одобрил продажу «Сан‑Сиро» «Интеру» и «Милану» — GdS
Комментарии

Городской совет Милана одобрил продажу стадиона «Сан‑Сиро» итальянским клубам «Интер» и «Милан». Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, решение было принято на заседании в ночь на 30 сентября, а сумма сделки составила € 197 млн.

Ранее сообщалось, что два миланских клуба, которые поочерёдно проводят домашние матчи на «Сан‑Сиро», планируют приобрести права на принадлежащий городу стадион, чтобы снести его и построить на прилегающей территории новую современную арену.

Отмечается, что реконструкция старого стадиона считается непрактичной из-за технических проблем. Начало строительство нового стадиона ожидается в 2027 году, а завершение работ — в 2031-м. «Сан‑Сиро» был построен в 1926 году.

Материалы по теме
Великий рекорд Кейна, первый провал «Ливерпуля», лидерство «Милана». Главное в еврофутболе
Великий рекорд Кейна, первый провал «Ливерпуля», лидерство «Милана». Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android