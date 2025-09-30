Эдуард Сперцян — лидер первой трети РПЛ по созданным голевым моментам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших футболистов в разных аспектах по итогам 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, была отмечена игра полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Так, армянский хавбек стал лучшим в первой трети сезона сразу по нескольким статистическим аспектам. Сперцян — лидер по созданным голевым моментам (21) и по передачам под удар (20).

В нынешнем сезоне Эдуард провёл за «Краснодар» 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.