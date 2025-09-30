Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер предсказал шансы «Кайрата» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер предсказал шансы «Кайрата» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Суперкомпьютер статистического портала Opta Analyst предсказал исход матчах между казахстанским «Кайратом» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов УЕФА. Команды сыграют в рамках 2-го тура общего этапа сегодня, 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, вероятность победы хозяев поля в матче составляет 7,9%. Победа мадридского «Реала», в свою очередь, оценивается в 82,1%. Вероятность ничейного исхода составляет 10%.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Реал» одержал победу над французским «Марселем» (2:1) на своём поле. «Кайрат» в стартовой встрече на турнире уступил «Спортингу» (1:4) в Португалии.

Материалы по теме
Исторический матч для Казахстана! «Реал» приехал в гости к «Кайрату» в ЛЧ. LIVE
Live
Исторический матч для Казахстана! «Реал» приехал в гости к «Кайрату» в ЛЧ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android