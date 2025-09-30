Суперкомпьютер предсказал шансы «Кайрата» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер статистического портала Opta Analyst предсказал исход матчах между казахстанским «Кайратом» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов УЕФА. Команды сыграют в рамках 2-го тура общего этапа сегодня, 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

По данным источника, вероятность победы хозяев поля в матче составляет 7,9%. Победа мадридского «Реала», в свою очередь, оценивается в 82,1%. Вероятность ничейного исхода составляет 10%.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Реал» одержал победу над французским «Марселем» (2:1) на своём поле. «Кайрат» в стартовой встрече на турнире уступил «Спортингу» (1:4) в Португалии.