Суперкомпьютер спрогнозировал итоги матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Суперкомпьютер аналитического портала Opta Sport спрогнозировал итоги матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Процент вероятности выигрыша той или иной команды по версии суперкомпьютера выглядит следующим образом:

«Аталанта» – «Брюгге» — 49,6% на 26,7%;

«Кайрат» – «Реал» Мадрид — 7,9% на 82,1%;

«Будё-Глимт» – «Тоттенхэм Хотспур» — 32,3% на 43,6%;

«Атлетико» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт — 56,3% на 21,5%;

«Марсель» – «Аякс» — 57,7% на 20,7%;

«Интер» – «Славия» Прага — 67,1% на 14,7%;

«Галатасарай» – «Ливерпуль» — 22,2% на 55,8%;

«Челси» – «Бенфика» — 56,8% на 21,1%;

«Пафос» – «Бавария» — 9,2% на 77,2%;

«Юнион» – «Ньюкасл Юнайтед» — 31,5% на 43,6%;

«Карабах» – «Копенгаген» — 32,8% на 41,6%;

«Наполи» – «Спортинг» — 50,7% на 24,7%;

«Вильярреал» – «Ювентус» — 40,8% на 32,3%;

«Арсенал» – «Олимпиакос» — 72,2% на 10,7%;

«Байер» — ПСВ Эйндховен — 49,2% на 29,6%;

«Монако» – «Манчестер Сити» — 21,6% на 55,6%;

«Барселона» – «ПСЖ» — 46,4% на 29,9%;

«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик» Бильбао — 51,5% на 24,1%.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.