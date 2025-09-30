Скидки
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер оценил расстановку сил в матче Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»

Комментарии

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta сделал прогноз на матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В частности, искусственный интеллект оценил расстановку сил в матче испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так, вероятность победы «Барселоны» оценивается в 46,4%. Шансы на триумф «ПСЖ» составляют 29,9%. Вероятность ничейного исхода в этом матче — 23,7%.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

