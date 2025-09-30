Скидки
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Дивеев ответил Талалаеву на слова, что у ЦСКА ни одной победы без пенальти и удалений

Аудио-версия:
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, что у армейцев нет ни одной победы без пенальти и удалений в последних матчах. В 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги армейцы победили калининградскую команду (1:0). Защитник Кевин Андраде был удалён на 83-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Я ради принципа посмотрел, какие игры мы играли. С «Сочи», да, окей, были пенальти. Удаление Андраде — зачем ты держишь Алеррандро, когда там, может быть, даже офсайд был? И, убежал бы Алеррандро, я не знаю. С нами удаления, которые были, — все есть за что. Понятно, пенальти, которые ставят в нашу или не в нашу сторону, надо смотреть, это судейские трактовки. Я не согласен с его мнением.

Окей, первые 18 минут игра была то туда, то сюда, на переходных фазах, но потом только один момент я вспомню, когда Жоао Виктор во втором тайме мог в свои ворота срезать, когда Акинфеев поймал мяч. Всё. По игре, если посмотреть, думаю, мы могли забить три-четыре мяча точно. Особенно в первом тайме, когда два момента было», — заявил Дивеев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на шестой строчке.

Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
