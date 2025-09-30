Скидки
На матче «Кайрат» — «Реал» будут задействованы более 2,5 тыс. сотрудников полиции

На матче «Кайрат» — «Реал» будут задействованы более 2,5 тыс. сотрудников полиции
Акимат Алма-Аты выступил с заявлением перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Центральный». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Алматы примет международный футбольный поединок между «Кайратом» и мадридским «Реалом» под эгидой УЕФА. Событие стало спортивным праздником для всего города и требует особого внимания к безопасности.

В охране порядка будут задействованы более 2,5 тыс. сотрудников полиции. Их основные задачи — обеспечение безопасности болельщиков и игроков, а также регулирование дорожного движения. В день матча введут частичные ограничения движения, жителей и гостей просят заранее планировать маршруты», — сказано в заявлении, которое приводит Sports.kz.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, обыграл французский «Марсель» со счётом 2:1.

