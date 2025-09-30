Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-президента «Барселоны» обвинили в махинациях при трансферах Малкома и Гризманна

Экс-президента «Барселоны» обвинили в махинациях при трансферах Малкома и Гризманна
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил своего предшественника Хосепа Бартомеу в финансовых махинациях при трансферах бразильского вингера Малкома и французского нападающего Антуана Гризманна. Как сообщает Cadena Ser, экс-президент каталонцев даст показания 24 октября.

Согласно обвинению, Хосеп Бартомеу искусственно завышал комиссионные по некоторым трансферам, а часть средств перечислялась на подставные фирмы. Среди прочих приводится пример с переводом € 10 млн комиссионных за трансфер Малкома, договор о которых был подписан значительно позже осуществления самого трансфера.

Хосеп Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с января 2014-го по октябрь 2020 года. Ранее специалист работал в клубе в качестве вице-президента и члена правления.

Комментарии
