Экс-президента «Барселоны» обвинили в махинациях при трансферах Малкома и Гризманна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил своего предшественника Хосепа Бартомеу в финансовых махинациях при трансферах бразильского вингера Малкома и французского нападающего Антуана Гризманна. Как сообщает Cadena Ser, экс-президент каталонцев даст показания 24 октября.

Согласно обвинению, Хосеп Бартомеу искусственно завышал комиссионные по некоторым трансферам, а часть средств перечислялась на подставные фирмы. Среди прочих приводится пример с переводом € 10 млн комиссионных за трансфер Малкома, договор о которых был подписан значительно позже осуществления самого трансфера.

Хосеп Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с января 2014-го по октябрь 2020 года. Ранее специалист работал в клубе в качестве вице-президента и члена правления.