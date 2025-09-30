Экс-игрок сборной Казахстана поделился ожиданиями от матча «Кайрат» — «Реал»

Бывший футболист сборной Казахстана Булат Есмагамбетов высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Центральный». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

«Безусловно, «Реал» является фаворитом. Будем надеяться на то, что домашние матчи в Лиге чемпионов у «Кайрата» получаются гораздо лучше, чем гостевые. Всё-таки сказывается фактор домашнего поля. Да и в целом, когда выходишь на поле против такого соперника, нужно прежде всего иметь смелость. Против сильного оппонента важно «ввязаться в бой». Далее — план покажет. Я завидую игрокам «Кайрата». Лига чемпионов — это драйв, топовые клубы, подготовка, разбор, игра. Это, конечно, не внутренний чемпионат, где все друг друга знают. Каждый матч в ЛЧ — это отдельная история. Всегда интересно и полезно играть против таких соперников. Можно сказать, что сегодня алма-атинцам будет противостоять сборная мира. Со стороны гостей ожидаю большое количество позиционных атак, потому что это удел сильных команд. Хозяевам поля придётся организованно и дисциплинировано действовать в обороне, по возможности переходить на контригру. Важно будет использовать заработанные стандартные положения. Есть такой жизненный афоризм — «Если ты борешься, это не значит, что ты выиграешь. Но если ты не стал бороться — ты уже проиграл». Желаю «Кайрату» терпения, смелости, удачи и успехов в этом историческом матче!» — приводит слова Есмагамбетова Sports.kz.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, обыграл французский «Марсель» со счётом 2:1.