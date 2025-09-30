Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Дивеев: хочу, чтобы Тороп дебютировал за сборную России

Защитник ЦСКА Дивеев: хочу, чтобы Тороп дебютировал за сборную России
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о молодом голкипере армейской команды Владиславе Торопе. Он выразил надежду, что Владислав дебютирует за сборную России и станет получать регулярную игровую практику в национальной команде.

«У вратарей, которые вызваны в сборную, было больше игрового времени, чем у Торопа. Его видят меньше. Но я хочу, чтобы Слава ездил в сборную, дебютировал и начал там играть. Тем более недавно съездили Лукин и Глебов — они молодцы. Ждём, когда-то Слава точно будет в сборной», — сказал Игорь Дивеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Дивеев ответил Талалаеву на слова, что у ЦСКА ни одной победы без пенальти и удалений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android