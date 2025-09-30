Защитник ЦСКА Дивеев: хочу, чтобы Тороп дебютировал за сборную России

Защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о молодом голкипере армейской команды Владиславе Торопе. Он выразил надежду, что Владислав дебютирует за сборную России и станет получать регулярную игровую практику в национальной команде.

«У вратарей, которые вызваны в сборную, было больше игрового времени, чем у Торопа. Его видят меньше. Но я хочу, чтобы Слава ездил в сборную, дебютировал и начал там играть. Тем более недавно съездили Лукин и Глебов — они молодцы. Ждём, когда-то Слава точно будет в сборной», — сказал Игорь Дивеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.