Дмитрий Радченко: игра ЦСКА напоминает «Зенит» при Петржеле

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко сравнил ЦСКА под руководством нового главного тренера Фабио Челестини с «Зенитом» времён чешского специалиста Властимила Петржелы.

«ЦСКА играет в очень хороший футбол, азартный. Игра команды напоминает «Зенит» при Петржеле. Тогда молодые ребята кайфовали от того, что делали на поле. Челестини — молодец! Никто не ожидал, что за такой короткий период найдёт ключи от команды для достижения результата», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 21 очко в 10 стартовых турах сезона. Властимил Петржела руководил «Зенитом» с ноября 2002-го по май 2006 года.