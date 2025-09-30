Юрген Клопп допустил, что больше никогда не будет работать главным тренером

Известный немецкий специалист Юрген Клопп допустил, что больше не будет работать главным тренером. Клопп получил широкую известность, возглавляя дортмундскую «Боруссию». Ранее он работал в «Майнце», а с 2016 по 2024 год — в «Ливерпуле». Английскую команду Клопп привёл к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

«Я просто отдыхал (после ухода из «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата»). Занимался спортом, наслаждался жизнью, виделся с внуками. Я занимался обычными делами, понимая, что рано или поздно снова начну работать. Но в то же время я знал, что не тренером. Никогда? Да, думаю, да. Но знать наверняка просто не могу.

Мне 58. Если в 65 я снова начну тренировать, не хочу, чтобы все говорили: «Ты же заявил, что больше не будешь!» Э-э-э, простите, но в тот момент я так и думал», — приводит слова Клоппа The Athletic.