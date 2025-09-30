Кордоба, Дзюба и Глушенков — в топ-3 наименее прессингующих форвардов РПЛ

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба является нападающим с наименьшим количеством попыток прессинга на 90 минут в 10 турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, в тройку также входят форвард «Акрона» Артём Дзюба и выступающий за «Зенит» Максим Глушенков.

По данным источника, Кордоба вступает в отбор в среднем 35 раз за 90 минут. У Дзюбы и Глушенкова средний показатель попыток прессинга составляет 38. В топ-5 с конца антирейтинга также входят нападающий «Спартака» Ливай Гарсия (39 попыток прессинга на 90 минут) и форвард «Рубина» Мирлинд Даку (43).

Даку делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. У обоих футболистов в текущем сезоне восемь забитых мячей. Тройку лучших снайперов чемпионата замыкает Глушенков с шестью голами.