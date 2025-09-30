Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба, Дзюба и Глушенков — в топ-3 наименее прессингующих форвардов РПЛ

Кордоба, Дзюба и Глушенков — в топ-3 наименее прессингующих форвардов РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба является нападающим с наименьшим количеством попыток прессинга на 90 минут в 10 турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, в тройку также входят форвард «Акрона» Артём Дзюба и выступающий за «Зенит» Максим Глушенков.

По данным источника, Кордоба вступает в отбор в среднем 35 раз за 90 минут. У Дзюбы и Глушенкова средний показатель попыток прессинга составляет 38. В топ-5 с конца антирейтинга также входят нападающий «Спартака» Ливай Гарсия (39 попыток прессинга на 90 минут) и форвард «Рубина» Мирлинд Даку (43).

Даку делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. У обоих футболистов в текущем сезоне восемь забитых мячей. Тройку лучших снайперов чемпионата замыкает Глушенков с шестью голами.

Материалы по теме
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Рейтинг
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android