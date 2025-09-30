«Крылья Советов» обратились в ЭСК по неудалению Тюкавина в матче с «Динамо»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 90+4-й минуте матча с «Динамо», в котором арбитр Виталий Мешков не удалил нападающего московской команды Константина Тюкавина. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, команды встретились в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 3:2. При этом по ходу встречи «Динамо» вело 3:0, но не смогло завершить матч с разгромным преимуществом.

По итогам 10 туров РПЛ «Динамо» идет на седьмом месте в турнирной таблице, а «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку.