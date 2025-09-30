Скидки
Футбол Новости

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Вильямом Салиба

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Вильямом Салиба
Пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила в социальной сети X о пролонгации соглашения с центральным защитником Вильямом Салиба. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что футболист поставит подпись под контрактом, рассчитанным до 2030 года.

За «Арсенал» французский защитник выступает с 2019 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в € 80 млн. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Вильям Салиба провёл четыре матча. Также на его счету одна игра и одна голевая передача в Кубке английской лиги.

После шести туров АПЛ нынешнего сезона «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

