«Балтика» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неудалением капитана ЦСКА Акинфеева
«Балтика» обратилась в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 42-й минуте матча с ПФК ЦСКА, в котором арбитр Сергей Иванов не удалил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева. Также калининградский клуб просит рассмотреть гол защитника ЦСКА Игоря Дивеева на 90+5-й минуте матча, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
Напомним, ЦСКА и «Балтика» встретились в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Балтика» с 83-й минуты играла в меньшинстве и пропустила гол на 90+5-й минуте.
