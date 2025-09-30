Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Комментарии

Тольяттинский «Акрон» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по одному эпизоду матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

«Акрон» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 56-й минуте матча с «Ахматом», в котором судья Евгений Кукуляк не удалил Лечи Садулаева, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

На 56-й минуте игры форвард «Ахмата» Лечи Садулаев нанёс повреждение голкиперу «Акрона» Виталию Гудиеву. По итогам эпизода полевому игроку была показана жёлтая карточка.

Материалы по теме
Фото
Арбитр Федотов высказался о решении судьи не удалять Садулаева за фол на вратаре «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android