«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Поделиться
Тольяттинский «Акрон» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по одному эпизоду матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3' 2:0 Мансилья – 72' 3:0 Мансилья – 90+1'
«Акрон» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 56-й минуте матча с «Ахматом», в котором судья Евгений Кукуляк не удалил Лечи Садулаева, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
На 56-й минуте игры форвард «Ахмата» Лечи Садулаев нанёс повреждение голкиперу «Акрона» Виталию Гудиеву. По итогам эпизода полевому игроку была показана жёлтая карточка.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
13:22
-
13:22
-
13:20
-
13:09
-
13:05
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:41
-
12:38
-
12:25
-
12:22
-
12:12
-
12:12
-
12:12
-
11:57
-
11:55
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:13
-
11:07
-
11:06
-
10:56
-
10:45
-
10:42
-
10:32
-
10:23
-
10:20
-
09:57
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:30