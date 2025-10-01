Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — ПСВ: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Байер» — ПСВ: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» (Германия) и ПСВ (Нидерланды). Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Байер» — ПСВ в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре «фармацевты» встречались с «Копенгагеном». Матч закончился вничью со счётом 2:2. Нидерландский клуб уступил «Юниону» со счётом 1:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Я был близок к смерти. Это правда». Главные хайлайты Моуринью в «Челси»
«Я был близок к смерти. Это правда». Главные хайлайты Моуринью в «Челси»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android