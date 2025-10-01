«Байер» — ПСВ: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» (Германия) и ПСВ (Нидерланды). Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре «фармацевты» встречались с «Копенгагеном». Матч закончился вничью со счётом 2:2. Нидерландский клуб уступил «Юниону» со счётом 1:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: