Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кварацхелия не включён в заявку «ПСЖ» и пропустит матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Комментарии

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия не попал в заявку своей команды на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Барселоной». Таким образом, футболист не примет участия во встрече, которая пройдёт в среду, 1 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Хвича Кварацхелия получил травму в матче 6-го тура французской Лиги 1, где «ПСЖ» одержал победу над «Осером» (2:0). Грузинский форвард был заменён в перерыве игры.

Ранее парижане потеряли из-за травм капитана команды Маркиньоса, а также форвардов Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Российский голкипер действующих победителей турнира Матвей Сафонов в заявку команды на игру включён.

Материалы по теме
«Барселона» — «ПСЖ». Месть Ямаля за «Золотой мяч»
«Барселона» — «ПСЖ». Месть Ямаля за «Золотой мяч»
Все новости

