Кварацхелия не включён в заявку «ПСЖ» и пропустит матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия не попал в заявку своей команды на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Барселоной». Таким образом, футболист не примет участия во встрече, которая пройдёт в среду, 1 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Хвича Кварацхелия получил травму в матче 6-го тура французской Лиги 1, где «ПСЖ» одержал победу над «Осером» (2:0). Грузинский форвард был заменён в перерыве игры.

Ранее парижане потеряли из-за травм капитана команды Маркиньоса, а также форвардов Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Российский голкипер действующих победителей турнира Матвей Сафонов в заявку команды на игру включён.