Локомотив М — ЦСКА. Прямая трансляция
Юнион — Ньюкасл: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Юнион» — «Ньюкасл»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Юнион» (Бельгия) и «Ньюкасл» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Урс Шнидер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Юнион» — «Ньюкасл» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
В минувшем туре «Юнион» победил ПСВ со счётом 3:1. Английский клуб проиграл «Барселоне» со счётом 1:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Топ-5 легенд футбола:

