«Юнион» — «Ньюкасл»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Юнион» (Бельгия) и «Ньюкасл» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Урс Шнидер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре «Юнион» победил ПСВ со счётом 3:1. Английский клуб проиграл «Барселоне» со счётом 1:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

