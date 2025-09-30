Булыкин: сложно судить по матчу с «Оренбургом», вышел ли «Зенит» из кризиса
Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин считает, что не стоит судить о завершении кризиса «Зенита» по итогам матча с «Оренбургом» (5:2). По его мнению, «Зенит» должен пройти проверку в играх с топ-клубами Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
«Нужно смотреть в следующих матчах, вышел ли «Зенит» из кризиса. Это сложно судить по матчу с «Оренбургом». У питерцев хорошие футболисты, но их нужно смотреть в матчах с топ-клубами, а не с «Оренбургом».
Не думаю, что критика завела Глушенкова. Он взрослый человек, с которым нужно разговаривать. Но покер для него и для других что-то значит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
