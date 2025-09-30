Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Футбол Новости

Радченко: игра «Зенита» разорвалась, когда у Глушенкова была травма, он приносит пользу

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре сине-бело-голубых в этом сезоне Мир РПЛ, отдельно выделив нападающего команды Максима Глушенкова. Отметим, что Глушенков оформил дубль в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Любая команда может преподнести сюрприз. В предыдущем году «Зенит» проиграл именно в домашних матчах — потерял шесть очков с «Акроном» и «Крыльями Советов». Любой соперник может преподнести сюрприз.

Глушенков играет более уверенно. Но как появился Вендел в середине поля, «Зенит» стал другой командой. Максим забивал, но сколько делал Вендел! Игра у команды разорвалась, когда у Максима были травмы. А сейчас всё вернулось. Это здорово! Глушенков играет уверенно. До этого злился на кого-то, может, на себя. Это потихоньку уходит. Сейчас он приносит огромную пользу команде», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

