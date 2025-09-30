Скидки
«Я пришёл за трофеями». Новичок ЦСКА Попович — о переходе в московский клуб из «Наполи»

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матия Попович объяснил, что согласился на переход в московский клуб из «Наполи» ради возможности выигрывать трофеи. Армейцы приобрели молодого сербского хавбека в летнее трансферное окно — 2025.

— Как тебе новая команда?
— Здесь у меня отличные партнёры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришёл в ЦСКА за трофеями.

— И сейчас вы на первом месте в РПЛ.
— Да, это для меня очень важно. Ждём следующего матча с «Локомотивом» в Кубке, а потом «Спартак» дома. Наша задача — удержать лидерство, — приводит слова Поповича «Спорт-экспресс».

Действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА (21 очко). На второй строчке расположился московский «Локомотив» (20), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (20).

