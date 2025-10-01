Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Карабах» — «Копенгаген»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Карабах» (Азербайджан) и «Копенгаген» (Дания). Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступит Сердар Гёзюбююк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре «Карабах» победил «Бенфику» со счётом 3:2. Датский клуб сыграл вничью с леверкузенским «Байером» со счётом 2:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Самые большие стадионы мира: