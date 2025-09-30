«Интер» и «Милан» опубликовали совместное заявление в связи с приобретением «Сан-Сиро»

Два итальянских клуба «Милан» и «Интер» подготовили совместное заявление в связи с приобретением стадиона «Сан-Сиро». Ранее сообщалось, что решение о передаче прав на стадион клубам было принято на заседании городского совета Милана в ночь на 30 сентября, а сумма сделки составила € 197 млн.

«Футбольные клубы «Интернационале» и «Милан» удовлетворены одобрением городским советом продажи стадиона «Сан-Сиро» и прилегающей к нему территории. Это исторический и решающий шаг для будущего клубов и города.

Ожидая официального подтверждения решения Совета городским правительством, клубы с уверенностью и ответственностью смотрят в будущее, на следующие этапы процесса, который приведёт к созданию нового стадиона, соответствующего самым высоким международным стандартам, – сооружения мирового класса, призванного стать новым архитектурным символом Милана и символом страсти футбольных болельщиков по всему миру», — говорится в совместном заявлении на сайте обоих клубов.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Милан» планируют снести «Сан-Сиро» после выкупа у города прав на стадион и возвести на прилегающей территории новую арену. Реконструкция стадиона, построенного в 1926 году, считается непрактичной из-за технических проблем. Начало строительства нового стадиона ожидается в 2027 году, а завершение работ — в 2031-м.