Новичок ЦСКА Кармо: после ухода из «Сан-Паулу» мне писали болельщики, что им жаль

Новичок московского ПФК ЦСКА Энрике Кармо рассказал, как бразильские болельщики отреагировали на его уход из местного «Сан-Паулу».

— Когда ты уходил из «Сан-Паулу», многие болельщики расстроились, потому что ушёл талант за не очень большие деньги.

— Да, мне писали люди, что им жаль. Это часть жизни. Я ещё молодой, но мне радостно, что болельщики меня любят, что им понравилась моя работа. Я им очень благодарен за теплоту. А переходы — повторюсь, часть жизни и футбола. Сейчас я хочу воспользоваться возможностью в ЦСКА, рад быть здесь, — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.